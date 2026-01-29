Ma avete sentito la frase di Aurora Ramazzotti contro Michelle Hunziker? Cala il gelo momento di disagio
Durante un evento, Aurora Ramazzotti ha detto qualcosa che ha messo in imbarazzo Michelle Hunziker. Un breve video mostra il momento, con poche parole che sono bastate a cambiare tutto. La scena si è fatta tesa e il pubblico ha sentito il gelo nell’aria.
Un breve video, pochi secondi di ripresa e una battuta che ha cambiato all’improvviso il tono della scena. È bastato questo per trasformare un momento apparentemente leggero tra madre e figlia in un siparietto che ha lasciato spazio a imbarazzo, silenzi e reazioni inattese. Protagoniste Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, immortalate insieme in auto mentre si dirigevano verso un appuntamento importante, con una frase che ha fatto rapidamente il giro dei social. Aurora Ramazzotti gela mamma Michelle Hunziker: la frase sullo psicologo. Tutto accade mercoledì 28 gennaio, quando Aurora Ramazzotti condivide una storia su Instagram raccontando: « Allora mia madre mi sta accompagnando dallo psicologo, la parte più importante della mia settimana ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
Grazie mamma, ci vado anche per colpa tua”. È bastata questa frase di Aurora Ramazzotti per lasciare Michelle Hunziker senza parole. Tutto è successo mentre erano in macchina, durante il tragitto per andare dallo psicologo. Michelle, sorpresa dalla battuta - facebook.com facebook
