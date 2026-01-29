Lutto per Giuseppe Priore stimato amministratore di condomini a Perugia

Nella notte, Giuseppe Priore ha perso il suocero. L’amministratore di condomini di Perugia si trova a dover affrontare un momento difficile, dopo la scomparsa di una persona molto amata in famiglia.

Lutto in casa Priore. Nella notte è venuto a mancare l’amato suocero di Giuseppe Priore, stimato amministratore di condomini a Perugia e professionista della Primato, realtà ben conosciuta nel territorio. La notizia ha suscitato profonda partecipazione e vicinanza: in queste ore sono tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio che stanno raggiungendo Giuseppe Priore e la sua famiglia, segno della stima e dell’umanità che lo hanno sempre contraddistinto nel suo percorso professionale e personale. Alla famiglia Priore, a Giuseppe e alla moglie, giungano le più sincere condoglianze della nostra redazione giornalistica, con un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

