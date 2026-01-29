Lutto a Stagno | Addio a Roberto Turbati volto storico di ' Frenzio' | Perdiamo un pezzo della nostra storia

Stagno piange la scomparsa di Roberto Turbati, il volto storico di 'Frenzio'. La sua presenza quotidiana si è spenta lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Il Comune di Collesalvetti ha definito la sua perdita come la perdita di

Dalla prima attività di barbiere al lavoro familiare nel ristorante e nelle camere, ha saputo creare un ambiente caloroso e accogliente, diventato un luogo simbolo tra Livorno e Collesalvetti Stagno perde un volto familiare, una presenza quotidiana. “Un pezzo della propria storia”, come ha scritto il Comune di Collesalvetti. A 65anni è morto Roberto Turbati, per tutti “Frenzio”, conosciutissimo per essere il volto storico dell'omonimo hotel-ristorante sull'Aurelia che, nel corso degli anni, è diventato un luogo simbolo tra Livorno e Collesalvetti. Turbati negli anni Ottanta aveva iniziato come barbiere nel salone accanto al Motel Agip, dimostrando fin da subito una naturale capacità di stare tra la gente, di ascoltare, di creare relazioni che andavano oltre il semplice rapporto professionale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

