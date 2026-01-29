Lupi e ululatiad Argenta | il video

Allevatore di Argenta ha catturato con la telecamera i lupi che si aggirano di notte tra ululati e timori. Un collega ha ripreso gli animali anche durante il giorno, alimentando le preoccupazioni degli allevatori della zona. La presenza del branco si fa sempre più evidente e crea tensione tra chi vive e lavora nelle campagne.

Allevatore filma i lupi la notte tra ululati e paura. E un suo collega li riprende anche durante il giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupi e ululatiad Argenta: il video Approfondimenti su Lupi Ululati Lupi a zonzo sopra il Passetto la notte di Capodanno (VIDEO) Nella notte di Capodanno, due lupi sono stati avvistati lungo la strada sopra il Passetto, ad Ancona. Lupi, il video del branco vicino alle case a Ferrara. “E non avevano paura dell’uomo” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lupi Ululati Argomenti discussi: Guerra Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.