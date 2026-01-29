L’Under 17 a valanga poker di Bellotti

L’Under 17 della Spal ha vinto di nuovo con grande facilità. Dopo aver battuto l’Atletico Costa, la squadra di mister El Kaddouri ha dominato anche contro l’Ostellatese, conquistando un’altra vittoria schiacciante. La squadra continua a mostrare una buona forma e si prepara alle prossime sfide del campionato.

Sono ripresi a pieno regime i campionati del settore giovanile della Spal. L’Under 17 di mister El Kaddouri è in gran forma: dopo la netta vittoria contro l’Atletico Costa è arrivato un nuovo largo successo contro l’Ostellatese. I biancazzurri hanno dominato la gara di Ostellato, mettendo a referto ben 17 gol. In rete Bisca, doppietta di Fettah, poker del nuovo acquisto Bellotti, doppietta di Poletti, doppietta di Cavolesi, reti di Bini, Fiorini, Nicoletti, Nejmaoui, Lodi e un autogol. Continua il duello a distanza con il Balca Poggese, ancora primo e imbattuto in campionato, con un punto di vantaggio sull’Ars et Labor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

