Luna

Un nuovo numero di riviste si apre con una serie di notizie che spaziano dalla Luna alle palme in Marocco. Si torna a parlare di spazio e di progetti per il futuro, ma anche di emergenze ambientali, come le piante in pericolo nel Nord Africa. Tra le curiosità, si scopre chi ha inventato l’arte e si affronta il tema della pioggia artificiale. Trump, invece, vuole la Groenlandia e ci sono anche novità dal mondo del cinema, con una storia ambientata in Africa, scritta da Espérance Hakuzwimana. Un mix di argomenti che

Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 77 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi. In questo numero si può andare sulla , affrontare la paura o entrare in un cinema di Londra senza muoversi dalla sedia. Si comincia dallo spazio. Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla e oggi qualcuno vuole tornarci. In Germania, astronaute e astronauti si allenano in un centro che riproduce l’ambiente lunare. L’astronauta tedesca Amelie Schoenenwald racconta che l’idea di trovarsi così lontana dalla Terra non la spaventa affatto. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Luna Approfondimenti su Luna Palme Ci saranno 13 lune piene nel 2026 (una in più): ecco quando vedere la Luna blu e la Luna di sangue Nel 2026, il cielo notturno offrirà 13 lune piene, una in più rispetto al normale. Canto Alla Luna In questo articolo, esploreremo l'emozionante brano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Luna Ultime notizie su Luna Palme Argomenti discussi: Artemis II, stregati dalla luna; Nascerà il primo hotel sulla Luna: aprono le prenotazioni per viaggiare nello spazio; Manda il tuo nome sulla Luna: l’iniziativa (gratis) della NASA e come partecipare; AMERICA’S CUP: La FIV a fianco di Luna Rossa, al via la rotta verso Napoli 2027. L’asteroide 2024 YR4 può colpire la Luna nel 2032: nuovo studio rileva le conseguenze. Rischi anche per la TerraL’asteroide 2024 YR4 ha il 4,3% di probabilità di colpire la Luna il 22 dicembre del 2032. Un nuovo studio ha determinato quali potrebbero essere gli effetti di un simile impatto. Conseguenze ... fanpage.it Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e i gossip sul tradimento: Lontano dai rumoriCon un post su Instagram pubblicato in occasione dei 30 anni di Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi e le voci di tradimento che si inseguono ... fanpage.it L’uomo sta per tornare sulla Luna. A più di 50 anni dal primo storico sbarco, una nuova missione segna l’inizio di una fase completamente diversa dell’esplorazione spaziale. Il ritorno è previsto nei prossimi anni, a partire dal 2026, nell’ambito del programma - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.