L’ultimo saluto a Giovanni Trivelli Funzionario di banca e manager

Questa mattina, nella sua casa, i familiari e gli amici hanno dato l’ultimo saluto a Giovanni Trivelli, il funzionario di banca e manager scomparso a 93 anni. Trivelli, che avrebbe compiuto 94 anni sabato, è morto martedì sera circondato dall’affetto dei figli Stefano e Laura. La notizia ha colpito chi lo conosceva, e ora si aspetta il funerale per salutare un uomo che ha lasciato il segno nel suo ambiente.

Giovanni Trivelli era nato a Carrara, ma si sentiva viareggino a tutti gli effetti: è stato funzionario per la allora Banca Commerciale a Milano e a Ferrara. Agli inizi degli anni Ottanta si è trasferito a Viareggio da dove non si è più mosso. E a Viareggio è entrato a far parte del Gruppo Campolonghi, un colosso del settore lapideo dove ha svolto il ruolo di amministratore prima dell'azienda Freda e poi dell'Olympia Marmi fino ai primi anni del nuovo millennio.

