L’ultimo pescatore del lago Amore tradizione e rispetto

Riuscire a incontrarlo è stata una vera sfida. Ci sono voluti giorni di attesa e tanta pazienza per avvicinarlo, perché lui è uno di quei pescatori che ancora resistono sul lago, portando avanti un mestiere che ormai sta scomparendo. Con il suo volto segnato dal sole e le mani abituate alla fatica, racconta storie di un’epoca in cui il rispetto per l’acqua e la tradizione erano al centro di tutto. È l’ultimo testimone di un modo di vivere che si sta lentamente spegnendo.

Riuscire a entrare in contatto con lui non è stato semplice, è servito tempo e pazienza per accostarsi a chi sta portando avanti un mestiere destinato a sparire. Lucas Berardi e Davide Guerra, 33 e 39 anni, hanno raccontato nel documentario "Dal pelo dell'acqua in giù" la storia di Gianfranco Zanetti, uno degli ultimi pescatori professionisti del lago di Varese. Porta avanti una antica tradizione, tramandata dalla sua famiglia, dinastia di pescatori dal 1700. "In passato i pescatori erano una trentina e ora sono rimasti in tre – raccontano Lucas e Davide – e Zanetti è il più giovane. La pesca rimane come hobby, non è più una professione.

