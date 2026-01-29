L’ultima dei dem | ai Giochi pure i Pasdaran

L’opposizione italiana torna a chiedere alla premier Meloni di intervenire sui Pasdaran iraniani presenti ai Giochi. Dopo le polemiche sul coinvolgimento dell’Ice, ora si chiede di bloccare l’ingresso dei militanti iraniani che vogliono scortare gli atleti. La richiesta arriva mentre si alza la tensione sulla presenza di questi gruppi durante l’evento sportivo internazionale.

Dopo gli strali per il coinvolgimento dell’Ice, l’opposizione chiede alla Meloni di impedire ai tagliagole iraniani di scortare gli atleti. Ma il caso non esiste. L’ambasciata di Teheran stizzita: «Speculazioni». Strumentalizzata una risposta del senatore Balboni (Fdi). Cosa sarebbero le Olimpiadi invernali senza il ghiaccio, ovvero l’Ice? Il circo equestre della politica politicante italiana, in questi giorni, vede saltimbanchi e acrobati impegnati nella discussione intorno alla presenza in Italia, durante i Giochi, di agenti dell’Ice, l’Immigration and customs enforcement, agenzia federale americana che opera alle dipendenze del Dhs, il Dipartimento della sicurezza interna. 🔗 Leggi su Laverita.info

