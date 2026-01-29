L’ultima dei dem | ai Giochi pure i Pasdaran
L’opposizione italiana torna a chiedere alla premier Meloni di intervenire sui Pasdaran iraniani presenti ai Giochi. Dopo le polemiche sul coinvolgimento dell’Ice, ora si chiede di bloccare l’ingresso dei militanti iraniani che vogliono scortare gli atleti. La richiesta arriva mentre si alza la tensione sulla presenza di questi gruppi durante l’evento sportivo internazionale.
Dopo gli strali per il coinvolgimento dell’Ice, l’opposizione chiede alla Meloni di impedire ai tagliagole iraniani di scortare gli atleti. Ma il caso non esiste. L’ambasciata di Teheran stizzita: «Speculazioni». Strumentalizzata una risposta del senatore Balboni (Fdi). Cosa sarebbero le Olimpiadi invernali senza il ghiaccio, ovvero l’Ice? Il circo equestre della politica politicante italiana, in questi giorni, vede saltimbanchi e acrobati impegnati nella discussione intorno alla presenza in Italia, durante i Giochi, di agenti dell’Ice, l’Immigration and customs enforcement, agenzia federale americana che opera alle dipendenze del Dhs, il Dipartimento della sicurezza interna. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Giochi Pasdaran
Pure i pasdaran! Più che Olimpiadi è Holiday on Ice
La paura per le Olimpiadi di Milano si fa sentire tra i cittadini.
Dopo l'Ice ora si parla di pasdaran alle Olimpiadi. Teheran smentisce, i dem: "Il governo chiarisca"
Questa mattina in Senato si è tornati a parlare delle Olimpiadi e delle possibili prese di posizione iraniane.
Ultime notizie su Giochi Pasdaran
Argomenti discussi: Ricetta DEM, dal 31 gennaio autenticazione a due fattori obbligatoria: come adeguarsi; Trump un anno dopo, rischio sconfitta al voto di Midterm. I SONDAGGI; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Obama e la rivolta dem dopo la morte di Pretti: Campanello d’allarme per ogni americano.
In Germania l'ultima tappa della CdM di salto con gli sci ad anticipare i Giochi Olimpici, con la prova mista a squadre, in programma venerdì, che vedrà protagonisti tutti e quattro gli azzurri prima delle gare individuali del week-end - facebook.com facebook
Ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.