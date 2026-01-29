L’Ue dichiara i Pasdaran organizzazione terroristica Tajani | In Iran una carneficina come a Gaza – La diretta

L’Unione Europea ha ufficialmente classificato i Pasdaran come un’organizzazione terroristica. Questa decisione aumenta la tensione tra Bruxelles e Teheran, mentre i rapporti tra Stati Uniti e Iran si fanno ancora più tesi. Tajani denuncia una carneficina in Iran, paragonandola a quella di Gaza, e il rischio di un’escalation militare si fa più concreto di giorno in giorno.

Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni. Tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader per motivare i manifestanti. Lo scrive Reuters sul suo sito. Due fonti statunitensi a conoscenza delle discussioni hanno affermato che Trump voleva creare le condizioni per un «cambio di regime» dopo che una repressione ha schiacciato il movimento di protesta, uccidendo migliaia di persone. Secondo il New York Times, il leader Usa avrebbe posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen.

