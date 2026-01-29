Luciano Benavides conquista la Dakar 2026. Il pilota della KTM ha tagliato il traguardo con solo due secondi di vantaggio, dopo un finale al cardiopalma. Durante la corsa, ha raccontato come la musica del fratello Kevin lo abbia aiutato a mantenere la concentrazione nelle fasi decisive. Una vittoria arrivata grazie a una rimonta incredibile, che ha lasciato tutti senza parole.

Quando ripensa alla Dakar 2026, Luciano Benavides appare visibilmente emozionato. Sorride, prende tempo, come se non riuscisse a trovare le parole giuste per descrivere le sue sensazioni. Sono trascorse due settimane dall’incredibile epilogo di Yanbu, in Arabia Saudita, quando il pilota argentino Ktm ha conquistato il Rally Raid più celebre con una rimonta pazzesca su Ricky Brabec. Il marchio del trionfo sta tutto in quei due secondi che hanno sancito il successo di Benavides. L’argentino ha ripercorso le tappe della cavalcata in un incontro aperto ai media, tra i quali era presente anche La Gazzetta dello Sport: "È stata una Dakar pazzesca, ancora non mi capacito di quanto è accaduto nelle ultime settimane". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luciano Benavides e la vittoria alla Dakar. Grazie anche alla musica del fratello Kevin

Kevin e Luciano Benavides hanno scritto un nuovo capitolo nella storia della Dakar 2026, diventando i primi fratelli a vincere nella stessa giornata in categorie diverse.

Luciano Benavides ha vinto la settima tappa della Dakar 2026, che si è svolta tra Riyadh e Wadi-Ad-Dawasir.

