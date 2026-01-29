Luca Ravenna torna a far ridere dal vivo. Il comico porta in scena il suo nuovo spettacolo, “Flamingo”, e sarà a Udine il 31 gennaio. Lo spettacolo anticipa una lunga tournée nei teatri di tutta Italia, e Ravenna promette ancora battute e risate.

Luca Ravenna torna live con “ Flamingo ”: il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record, protagonista da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia. Dopo il grandissimo successo di “Red Sox” – oltre 75mila gli spettatori che tra il 2023 e il 2024 hanno gremito i teatri per più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Luca torna in scena con uno show inedito, mettendo in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale, in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea. In Friuli Venezia Giulia saranno due le repliche nei maggiori teatri regionali, il 26 gennaio 2026 al Teatro Rossetti di Trieste e il 31 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Luca Ravenna con “Flamingo” a Udine il 31 gennaio

Approfondimenti su Udine Flamingo

Luca Ravenna in Flamingo offre uno spettacolo che trasforma i piccoli traumi in momenti di condivisione e comicità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Udine Flamingo

Argomenti discussi: Il comico Luca Ravenna arriva a Brescia con Flamingo; Luca Ravenna porta in scena Flamingo al Teatro Clerici di Brescia; Luca Ravenna: Riscrivo continuamente il mio spettacolo, la realtà va troppo veloce; ALLA SALA DELLE ASSICURAZIONI GENERALI DEL TEATRO ROSSETTI DI TRIESTE LUCA RAVENNA IN FLAMINGO OVVERO GLI APPUNTI DI UN ADULTO IN BILICO.

Flamingo, con Luca RavennaLunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026 e poi sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 - sempre alle ore 21.00 - il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) ospita lo ... mentelocale.it

Il comico Luca Ravenna arriva a Brescia con «Flamingo»La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su ... giornaledibrescia.it

Luca Ravenna – FLAMINGO Teatro Clerici, Brescia Giovedì 29 gennaio 2026, ore 21:15 Dopo il successo di Red Sox con oltre 75.000 spettatori, Luca Ravenna torna con uno show inedito: ironico, dissacrante e pieno di storytelling personale. Tra sog - facebook.com facebook

"Seeing Auschwitz", Carletto e gli Impossibili, Luca Ravenna: cosa fare fino a domenica 25 gennaio x.com