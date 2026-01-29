Luca Ravenna torna in scena con il suo nuovo spettacolo “Flamingo”. L’appuntamento è il 31 gennaio a Udine, dove il comico porterà sul palco il suo stile diretto e senza fronzoli. Lo spettacolo segna il debut ufficiale del tour che lo vedrà protagonista nei teatri di tutta Italia nei prossimi mesi.

Luca Ravenna torna live con “ Flamingo ”: il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record, protagonista da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia. Dopo il grandissimo successo di “Red Sox” – oltre 75mila gli spettatori che tra il 2023 e il 2024 hanno gremito i teatri per più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Luca torna in scena con uno show inedito, mettendo in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale, in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea. In Friuli Venezia Giulia saranno due le repliche nei maggiori teatri regionali, il 26 gennaio 2026 al Teatro Rossetti di Trieste e il 31 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Luca Ravenna con “Flamingo” a Udine il 31 gennaio

Approfondimenti su Luca Ravenna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luca Ravenna

Argomenti discussi: Luca Ravenna con Flamingo a Udine il 31 gennaio; Il comico Luca Ravenna arriva a Brescia con Flamingo; Flamingo, uno spettacolo comico di Luca Ravenna; Luca Ravenna porta in scena Flamingo al Teatro Clerici di Brescia - Radio Bruno.

Il comico Luca Ravenna arriva a Brescia con «Flamingo»La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su ... giornaledibrescia.it

Luca Ravenna torna in FVG con Flamingo: risate e ironia nei teatri di Trieste e UdineLuca Ravenna con Flamingo arriva in Friuli Venezia Giulia: il 26 gennaio a Trieste e il 31 a Udine. Comicità, storie personali e ironia garantite. nordest24.it

Luca Ravenna. Pagina. added a new... - Luca Ravenna. Pagina. - facebook.com facebook