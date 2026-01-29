Lotta contro la ludopatia | il Comune pensa a messaggi di sensibilizzazione da diffondere in città

Il Comune di Genova prepara una nuova campagna per combattere la ludopatia. L’amministrazione intende diffondere messaggi di sensibilizzazione negli spazi pubblici, cercando di informare i cittadini sui rischi del gioco d’azzardo compulsivo. La città si muove per mettere in guardia chi rischia di cadere nella trappola del gioco.

Per combattere la ludopatia, il Comune di Genova pensa a diverse iniziative tra cui campagne informative e di sensibilizzazione con messaggi da diffondere negli spazi cittadini. “Ad esempio - spiega l’assessore alla Mobilità e ai Servizi civici Emilio Robotti - le paline presenti alle fermate Amt, ma anche pannelli informativi su bus, metro e negli uffici di anagrafe”. Ma non solo: potrebbero arrivare anche modifiche del regolamento comunale “Sale da gioco e giochi leciti”. Se ne è discusso mercoledì pomeriggio alla seconda riunione del Tavolo comunale per la lotta contro l’azzardopatia: “La dipendenza dal gioco d’azzardo - continua Robotti - è una piaga non solo economica, con conseguenze spesso devastanti sul piano individuale e sociale, ma anche sotto il profilo della legalità, date le pesantissime infiltrazioni della criminalità organizzata.🔗 Leggi su Genovatoday.it

