L’oroscopo di oggi giovedì 29 gennaio 2026 per tutti i segni | Bilancia e Acquario grandi emozioni
Oggi, giovedì 29 gennaio 2026, le stelle portano energia e emozioni forti ai segni d'aria. La Luna in Gemelli accelera la creatività di Bilancia e Acquario, portando sorprese e momenti intensi. È una giornata in cui bisogna seguire il proprio istinto e lasciarsi coinvolgere dalle sensazioni.
L'oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 continua ad essere un trionfo di creatività e vitalità, soprattutto per i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), grazie anche alla Luna in Gemelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 per tutti i segni: Bilancia e Acquario grandi emozioni
Giovedì 29 gennaio 2026 si prospetta una giornata intensa, soprattutto per i segni d'aria.
