L’oro sfonda momentaneamente quota 5500 dollari l’oncia continua la febbre da materie prime

L’oro ha superato momentaneamente i 5500 dollari l’oncia, confermando la corsa delle materie prime. A pochi giorni dal record dei 5000 dollari, il prezzo ha continuato a salire, facendo segnare un nuovo massimo nella mattinata di giovedì. La spinta arriva da investitori sempre più interessati a mettere al sicuro i loro capitali, mentre i mercati globali restano in fermento.

A pochi giorni dallo storico superamento dei 5000 dollari l'oncia, l'oro ha fatto un ulteriore balzo, raggiungendo i 5500 dollari nella mattina di giovedì. Nonostante il ribasso del pomeriggio, non è solo la quotazione del metallo nobile per eccellenza a volare, ma anche quella di altre materie prime, come l'argento, il platino e il rame. Alla base di questa nuova (e apparentemente irrefrenabile) "febbre dell'oro" sta quello che gli analisti finanziari chiamano " debasament trade ", ovverosia la fuga dalle valute fiat (dollaro, yen ecc.) in favore di investimenti in beni rifugio, di cui l'oro rappresenta l'esempio più classico.

