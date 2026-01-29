L’oro non si ferma | quotazioni a 5.600 dollari Dove può ancora spingersi

L’oro continua a salire, toccando i 5.600 dollari a oncia. La corsa non si ferma e molti investitori si chiedono quanto possa ancora spingersi questa salita. Il metallo prezioso mantiene il passo e rappresenta ormai un rifugio sicuro in un periodo di incertezza economica.

Sembra ormai un qualcosa di scontato – l’oro ha raggiunto un nuovo record storico anche questa mattina – ma la crescita bruciante delle quotazioni del metallo prezioso sta facendo la differenza per molti investitori, che hanno stabilmente inserito il metallo prezioso nei loro portafogli, immunizzandoli dal rischio di shock improvvisi. Una risposta soprattutto alle tensioni geopolitiche, ma dovuta ad una serie di fattori diversi, che hanno costretto anche e banche d’affari ad aggiornare il target di prezzo. Frattanto, il future di aprile sul gold ha raggiunto questa mattina un massimo di 5.625 dollari l’oncia, per poi assestarsi a 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

