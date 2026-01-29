Lookman Fenerbahce interesse crescente del club turco per nigeriano | arrivano nuovi segnali

Il Fenerbahce fa sul serio per Ademola Lookman. Il club turco ha intensificato i sondaggi e mostra un interesse crescente per il giocatore dell’Inter. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e i tifosi iniziano a chiedersi se questa trattativa possa andare in porto. Per ora, il giocatore non ha ancora preso una decisione, ma il club turco non smette di spingere.

