L’oceano è passato sopra e sotto di me | l’impresa di Lorenzo 37 giorni a remi da solo nell’Atlantico

Dopo 37 giorni in mare aperto, Lorenzo Barone ha finalmente toccato terra. Il 28enne umbro ha attraversato da solo l’Atlantico su una barca a remi, partendo dalla Mauritania e arrivando in Guyana francese. Un’impresa che richiede coraggio, resistenza e tanta determinazione. Ora, l’atleta è in salvo e pronto a raccontare la sua sfida.

