Lo ' Zanardi equestre' salvato dalla discarica da una passante | Valutare la restituzione al patrimonio pubblico

"Valutare la restituzione dello ‘Zanardi equestre’ al patrimonio pubblico". In un'interrogazione a risposta orale in commissione Elena Ugolini (Rete civica) chiede alla Regione di chi sia l'effettiva proprietà dell'opera di Andrea Pazienza, dopo che l'opera è stata salvata parzialmente da una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

“Zanardi equestre”, opera di Andrea Pazienza ritrovata dopo quasi quarant’anni, ha recentemente riacquistato importanza pubblica.

Argomenti discussi: Nel 1984 i fumettisti star a Cesena, il 'cavaliere' fu salvato dal pattume: Sarebbe bello se tornasse alla comunità.

Il caso dello Zanardi equestre: l’opera di Andrea Pazienza salvata dalla distruzioneÈ il 1984 e il Comune di Cesena commissiona ad Andrea Pazienza e ad altri tre artisti una serie di grandi pannelli dipinti destinati a coprire il cantiere di restauro della Fontana Masini, in piazza ... exibart.com

Nel 1984 i fumettisti star a Cesena, il 'cavaliere' fu salvato dal pattume: Sarebbe bello se tornasse alla comunitàDico solo che, a parte tutti i commenti e senza voler entrare nelle questioni legali, sarebbe carino se quell'opera tornasse alla comunità, grazie proprio a quel bravissimo e attento cesenate che è r ... cesenatoday.it

Lo "Zanardi equestre" di Andrea Pazienza in Piazza del Popolo nel 1985 Alcuni anni fa, pubblicando questa storica fotografia, la nostra pagina diede il via a una discussione che oggi è al centro dell'attenzione mediatica. Il grande dipinto di Pazienza fu commi - facebook.com facebook