Lo vedemmo in un video e il Psg disse sì | Diaby l' obiettivo dell' Inter e il suo passato da Crotone

L’Inter punta ancora su Diaby, il giocatore che otto anni fa lasciò la Calabria per diventare una stella del Paris Saint-Germain. Lo vide in un video, e il club francese non esitò a dire sì. Ora, l’attaccante vuole tornare in Italia, questa volta con la maglia nerazzurra, e la trattativa si fa più concreta. Diaby, che in passato ha giocato poco con Zenga, ha fatto il salto di qualità vicino a Messi, Neymar e Cavani, e l’Inter spera di portarlo sulla fascia destra.

Chissà se l'Inter avesse messo gli occhi su Moussa Diaby già otto anni fa, quando l'attaccante francese - prima di diventare mister 60 milioni - esordiva in Serie A con la maglia del. Crotone. Contesto: metà aprile del 2018, sfida salvezza tra il Genoa di Ballardini e la squadra calabrese; minuto numero 84: Walter Zenga sostituisce Marcello Trotta e inserisce Moussa Diaby per cercare un pari che non arriverà. Eccola, la prima apparizione dell'attuale obiettivo nerazzurro in Italia. All'epoca, difficilmente qualcuno avrebbe potuto immaginare un'ascesa tanto verticale dell'ex Psg che in maglia Crotone aggiungerà soltanto un'altra presenza (questa volta da titolare), "esotica" tanto quanto la sua parentesi in Calabria: Crotone-Juve 1-1, vantaggio bianconero firmato Alex Sandro e pareggio in rovesciata di Nwanko Simy.

