Lo speronamento dell' auto della giovane mamma

Una giovane mamma è stata inseguita e speronata da un vicino di casa, che da mesi la perseguita. La donna aveva con sé la figlioletta di due anni, quando l’uomo ha provocato il tamponamento e la fuga. La scena si è svolta in strada, creando paura e scompiglio tra i passanti. Ora si indaga per capire le ragioni di questa escalation.

Inseguita dal vicino di casa che da tempo la perseguitava. In auto con la donna anche la figlioletta di 2 anni. A filmare il tutto il marito chiamato in aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

