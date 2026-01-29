La giocatrice statunitense Coco Gauff si è lasciata andare a uno sfogo dopo una sconfitta ai quarti di finale. La scena, ripresa dalle telecamere, ha mostrato Gauff che spaccava una racchetta, scatenando il dibattito sui limiti delle telecamere durante le partite. La sua protesta è diventata subito virale sui social, portando molti a chiedersi se le telecamere siano troppo invadenti durante le partite di tennis.

L’esplosione di rabbia di una frustrata Coco Gauff dopo la sconfitta contro Elina Svitolina ai quarti (ha frantumato la racchetta nel percorso verso gli spogliatoi), ha presto fatto il giro del mondo. Cortesia di alcune telecamere installate in quello che dovrebbe essere uno spazio privato per giocatori e giocatrici, in ottica di un’adeguata tutela della privacy e di spazi per momenti personali. La reazione di Gauff è stata la scarica di adrenalina di una 21enne dopo una brutta serata. Che non avrebbe dovuto finire su pubblica piazza. E i giocatori, da Swiatek a Djokovic, arrivando poi anche all’intervento della Wta, hanno preso parola per difendere la collega ma, soprattutto, per accendere i fari sulla sempre maggiore invadenza delle televisioni e dei social nelle vite dei tennisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo sfogo di Gauff diventa virale: tennisti contro le telecamere invadenti

