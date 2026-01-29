ll declino industriale in Toscana può essere fermato

La Toscana cerca di uscire dal declino industriale. I docenti dell’università di Firenze hanno presentato tre proposte concrete per far ripartire l’economia regionale. Ora si attende una risposta dalle istituzioni, mentre le aziende e i lavoratori sperano in interventi rapidi e mirati.

Firenze, 29 gennaio 2026 – "Tre proposte per far ripartire l'economia toscana ". Il documento è frutto del lavoro dei docenti del Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa dell'università di Firenze, Marco Bellandi, Annalisa Caloffi, Francesco Capone e Pier Francesco Lotito. Il punto di partenza non può non essere lo stallo dei comparti produttivi (come la moda) che sono il motore del pil regionale; tra le possibili soluzioni anche quella che spinge alla nascita di nuovi mercati. Uno scenario quest'ultimo che, con l'accordo tra Ue e Mercosur, così come con le intese commerciali con l'India, può trovare sicuramente una nuova linfa per le imprese.

