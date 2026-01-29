Livorno | Spaccia droga e manomette il contatore di casa per non pagare l' energia elettrica | arrestato

Un giovane di 20 anni di origine nordafricana è stato arrestato a Livorno. La polizia lo ha trovato in casa mentre spacciava droga e aveva manomesso il contatore dell’energia per non pagare la bolletta. L'uomo è stato portato in questura e dovrà rispondere di spaccio e furto aggravato di energia.

Un 20enne di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà rispondere anche di furto aggravato di energia elettrica in concorso. Il giovane è stato notato dai carabinieri in centro città mentre cedeva una dose di hashish a un.

