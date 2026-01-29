LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | cancellato il training sulle nevi svizzere

Questa mattina gli organizzatori di Crans-Montana hanno annunciato che la seconda prova di discesa femminile è stata cancellata. La decisione è arrivata dopo che il training sulle nevi svizzere è stato annullato, lasciando gli atleti senza la possibilità di prepararsi prima della gara. La gara di oggi si svolgerà senza questa prova di allenamento, creando qualche preoccupazione tra le squadre. La FIS ha confermato l’assenza del training, ma al momento non si conoscono dettagli sulle prossime mosse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:37 Arriva un aggiornamento importante dal sito della FIS, che rivela la cancellazione della seconda prova di discesa femminile. Le motivazioni si legano all'abbondante nevicata che c'è stata nel corso della notte, che aveva richiesto un intervento in pista e già costretto gli organizzatori a posticipare la partenza alle ore 12:00. 08:29 Come comunicato dalla FISI, la prova odierna della discesa femminile sulle nevi di Crans Montana è stata posticipata alle ore 12:00 per consentire la pulizia della pista dopo la nevicata della notte. 08:27 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana.

