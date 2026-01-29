La seconda prova di discesa femminile a Crans Montana è stata spostata alle 12:00. La neve fresca ha richiesto più tempo per preparare la pista, quindi l'inizio è stato posticipato rispetto all'orario previsto. Federica Brignone cerca di alzare l’asticella in una giornata che si preannuncia sfidante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:29 Come comunicato dalla FISI, la prova odierna della discesa femminile sulle nevi di Crans Montana è stata posticipata alle ore 12:00 per consentire la pulizia della pista dopo la nevicata della notte. 08:27 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. Sulle nevi elvetiche ultimo test per Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre in vista della competizione ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone prova ad alzare l’asticella, inizio posticipato

Approfondimenti su Crans Montana Discesa

Oggi si corre la seconda e ultima prova della discesa libera femminile a Crans Montana.

Benvenuti alla diretta della seconda prova della discesa libera maschile a Kitzbuehel, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana Discesa

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone prova ad alzare l’asticella, inizio posticipatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:29 Come comunicato dalla FISI, la prova odierna della discesa femminile sulle nevi di Crans Montana è stata ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Crans Montana: orario, startlist, streamingSi entra sempre più nel vivo del fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, giovedì 29 ... oasport.it

Ad ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation Leggi l'articolo #CransMontana - facebook.com facebook

Crans Montana, indagato funzionario del Comune addetto ai controlli antincendio. La Squadra mobile di Roma in Svizzera x.com