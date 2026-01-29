LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 71-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riavvicinano i serbi a 7? dalla fine
L’Olimpia Milano batte il Partizan Belgrado 71-68 in una partita che si decide negli ultimi istanti. Brown segna una penetrazione che porta avanti i milanesi, poi Lakic risponde con una tripla per il Partizan. Shields mette un canestro importante, ma ancora i serbi non mollano e si avvicinano a soli 7 punti dalla fine. La partita resta aperta fino all’ultimo secondo, con Milano che cerca di resistere agli attacchi del team di Belgrado.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-68 Penetrazione di Brown. 71-66 Tripla di Lakic. 71-63 Canestro di Shields. 69-63 22 di Bonga. 69-61 Gioco da quattro punti di Payne. FINE TERZO QUARTO!!! 69-57 ANCHE RICCI DA TRE! 66-57 GUDURIC DA TREEE! 63-57 ANCORA ELLIS! 60-57 Gioco da tre di Brown. 60-54 TRIPLA DI ELLIS! 57-54 Ancora Jekiri sotto canestro. 57-52 Penetrazione di Calathes. 57-50 12 per Nebo. 56-50 22 di Bonga. 56-48 Schiaccia Nebo. 54-48 Tripla di Osetkowski. 54-45 Schiaccia Jekiri. 54-43 Due punti di Nebo. Le squadre sono rientrate. Tra poco si ricomincia. L’Olimpia conduce 52-43. 🔗 Leggi su Oasport.it
L’Olimpia Milano si avvicina di nuovo ai serbi del Partizan Belgrado nel match di Eurolega.
In una partita combattuta, l’Olimpia Milano tiene il passo contro il Partizan Belgrado.
LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 69-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande break dei meneghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO!!! 69-57 ANCHE RICCI DA TRE! 66-57 GUDURIC DA TREEE! 63-57 ANCORA ELLIS! 60-57 Gioco da tre di ... oasport.it
Olimpia Milano vs Partizan Belgrado: diretta 4Q 73-68 4'4Q: infrazione di 24' per il Partizan in avvio di ultimo quarto, sbaglia la tripla Flaccadori non sbaglia Payne da tre e anche segna anche il libero aggiuntivo per 69-61 ... pianetabasket.com
