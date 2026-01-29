LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 12-10 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini in testa dopo i primi 5?

Dopo i primi cinque minuti di gioco, l’Olimpia Milano è avanti 12-10 contro il Partizan Belgrado. Bonga ha già segnato, mentre Nebo ha risposto con una schiacciata. Brown ha messo i liberi e il punteggio si muove velocemente, promettendo una partita combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Segna Bonga. 12-8 Grande schiacciata di Nebo. 10-8 22 di Brown. 10-6 Bel canestro di Guduric. 8-6 ANCORA LEDAY DA TRE! 5-6 Penetrazione di Payne. 5-4 Bel taglio di Osetkowski. 5-2 TRIPLA DI LEDAY. 2-2 Canestro sulla sirena di Shields. 0-2 Schiaccia Fernando. 20.30 SI PARTE!!!! 20.28 Ci sarà Armani Brooks nonostante il problema alla caviglia. Out invece Nicolò Mannion. 20.27 In atto la presentazione delle due squadre. Tra poco sarà palla a due! 20.25 Milano deve quindi ritrovarsi oggi. Un’altra sconfitta sarebbe difficilmente rimediabile per la corsa play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 12-10, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini in testa dopo i primi 5? Approfondimenti su Olimpia Milano LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 22-19, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i lituani si riavvicinano, i meneghini restano in testa dopo 10? Segui in tempo reale il risultato di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, partita valida per l’Eurolega 2026. LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale Questa sera si gioca la partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valida per la 25esima giornata di Eurolega. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpia Milano Argomenti discussi: Olimpia Milano-Partizan oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Olimpia Milano - KK Partizan - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 29/01/2026; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega. LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia ... oasport.it Olimpia Milano vs Partizan Belgrado: diretta 1Q 12-8 4'1Q: l’Olimpia Milano che parte con: Ellis, LeDay, Guduric Shields e Nebo. Partizan che schiera questi cinque per la palla a due: Osetkowski, Brown, Payne, Bonga e Fernando. Shields e ... pianetabasket.com Olimpia Milano - facebook.com facebook Olimpia-Partizan: accesso consentito solo ai residenti in Italia La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Milano ordinanza che consente la vendita dei biglietti e l’accesso alla partita Olimpia Milano-Partizan Belgrado pre x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.