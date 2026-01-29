LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto per il 2° posto

Stasera si gioca una partita importante tra Novara e Lodz, due squadre che si contendono il secondo posto nel girone B della Champions League femminile. La partita, valida per la quinta giornata, si sta svolgendo in diretta e tiene con il fiato sospeso i tifosi. Le due squadre scendono in campo con voglia di vincere e di mettere punti pesanti in classifica. La partita è combattuta e ogni set può decidere le sorti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone B tra Igor Gorgonzola Novara e PGE Budowlani Lodz.  È una sfida chiave per il girone B della Champions League femminile quella in programma mercoledì 29 gennaio alle 18.00 al Pala Igor, dove Igor Gorgonzola Novara ospita le polacche del PGE Budowlani?ÓD? nella quinta giornata della fase a gironi. Un match che può incidere in modo significativo sugli equilibri del raggruppamento, dominato fin qui dal Fenerbahçe Medicana Istanbul, ma ancora apertissimo alle spalle della formazione turca. 🔗 Leggi su Oasport.it

