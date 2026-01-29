Questa sera la Bologna scende in campo in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv, in una sfida che si gioca sul neutro di Backa Topola, in Serbia. È l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League e i rossoblù cercano punti importanti per sperare ancora in un passaggio del turno. La partita si presenta come un banco di prova, con entrambe le squadre che vogliono chiudere il gruppo con un risultato positivo.

(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano. (4-3-3): Melika; Asante, Heitor, Shlomo, Revivo; Sissokho, Shahar, Peretz; Andrade, Abu Farkhi, Varela. All. Roman. Si giocherà sul neutro di Backa Topola, in Serbia. Impegno sulla carta agevole per i ragazzi di Italiano, che si trovano al 12° posto con Paok, Stoccarda e Celta Vigo con 12 punti, contro la formazione israeliana che ha appena un punto ed è matematicamente eliminata, oltre ad avere peggior attacco e difesa con due gol all'attivo e diciannove subiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Bologna: le ultime sulla sfida dei rossoblù contro gli israeliani

Approfondimenti su Maccabi Tel Aviv Bologna

I tifosi del Bologna non si presentano allo stadio per la partita di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Maccabi Tel Aviv Bologna

Argomenti discussi: Maccabi Tel Aviv-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Maccabi Tel-Aviv-Bologna: probabili formazioni, quando e dove vederla; Maccabi Tel Aviv-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League; Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna LIVE dalle 21Segui in diretta Maccabi Tel Aviv-Bologna, ultima giornata della fase a campionato di Europa League ... msn.com

Maccabi Tel Aviv-Bologna: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Maccabi-Bologna di Giovedì 29 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League ... calciomagazine.net

Maria Pia Timo. . 29-1-26 Europa League Maccabi Tel Aviv - Bologna FC - facebook.com facebook