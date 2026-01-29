LIVE Maccabi Tel Aviv-Bologna | le ultime sulla sfida dei rossoblù contro gli israeliani
Questa sera la Bologna scende in campo in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv, in una sfida che si gioca sul neutro di Backa Topola, in Serbia. È l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League e i rossoblù cercano punti importanti per sperare ancora in un passaggio del turno. La partita si presenta come un banco di prova, con entrambe le squadre che vogliono chiudere il gruppo con un risultato positivo.
(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano. (4-3-3): Melika; Asante, Heitor, Shlomo, Revivo; Sissokho, Shahar, Peretz; Andrade, Abu Farkhi, Varela. All. Roman. Si giocherà sul neutro di Backa Topola, in Serbia. Impegno sulla carta agevole per i ragazzi di Italiano, che si trovano al 12° posto con Paok, Stoccarda e Celta Vigo con 12 punti, contro la formazione israeliana che ha appena un punto ed è matematicamente eliminata, oltre ad avere peggior attacco e difesa con due gol all'attivo e diciannove subiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna-Maccabi Tel Aviv, i tifosi rossoblù disertano il match
I tifosi del Bologna non si presentano allo stadio per la partita di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv.
