LIVE Italia-Ungheria 2-2 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | il pareggio sorride agli azzurri

Questa sera gli azzurri di calcio a 5 pareggiano 2-2 contro l’Ungheria nella partita valida per gli Europei del 2026. La diretta termina con il risultato invariato, lasciando aperto il discorso per le prossime sfide. Tutti gli occhi erano puntati su questa gara, che ha visto un’Italia combattiva e determinata fino alla fine.

22.25 L'Italia tornerà in campo domenica primo febbraio contro la Spagna, vincitrice del gruppo C con tre vittorie su Belgio (10-3), Bielorussia (2-0) e Slovenia (4-1). Non è ancora noto l'orario del match, che potrebbe essere sia alle 16.00 che alle 19.30 22.23 Il dominio in campo dell'Italia lo si percepisce anche dai numeri del match. Gli azzurri hanno tirato 52 volte, di cui 22 negli specchi, contro le 24 conclusioni degli ungheresi 22.

L’Italia scende in campo contro l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026.

Inizia incertezza e tensione a Lignano Sabbiadoro, dove gli azzurri affrontano l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026.

