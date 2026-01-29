LIVE Italia-Ungheria 1-1 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | resiste la parità dopo 20?

L’Italia e l’Ungheria sono rimaste sul pareggio 1-1 dopo i primi 20 minuti di gioco agli Europei di calcio a 5 del 2026. Gli ungheresi stanno mettendo in seria difficoltà gli azzurri, che faticano a imporre il loro ritmo. La partita è combattuta e ancora tutta da decidere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28 Primo tempo complicato con gli ungheresi che stanno mettendo in grande difficoltà il gioco degli azzurri. A passare in vantaggio in questo match è stata proprio l’Ungheria, che è andata a segno dopo 7? 41? con un tiro dalla distanza di Rutai. L’Italia ha pareggiato con il gol di petto di De Oliveira sul tiro-cross di Liberti. 0.00 Finisce il primo tempo! Dopo i primi 20 minuti il punteggio tra Italia ed Ungheria è di 1-1. 0.01 Alasztics para sulla conclusione di Merlim. 0.08 Alto il tiro di Alasztics. L’Italia avrà l’ultima azione. 0.29 Murato il tiro di Merlim 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: resiste la parità dopo 20? Approfondimenti su Italia Ungheria LIVE Italia-Ungheria 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: De Oliveira riporta il match in parità LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazione Inizia incertezza e tensione a Lignano Sabbiadoro, dove gli azzurri affrontano l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Ungheria Argomenti discussi: LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazione; Obiettivo quarti dell’Europeo: con l’Ungheria è dentro o fuori. Bellobuono: Può essere la partita della svolta; Seconda giornata UEFA Futsal EURO 2026, martedì: Ungheria-Portogallo, Polonia-Italia; Calcio a 5 EURO 2026. Italia, imperativo categorico: vincere!. LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 26-32, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfiorano l’impresa e si arrendono ai magiariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Dopo le prime tre edizioni iridate del L30 in Slovenia, Ungheria e Italia, l’Adriaco prende il testimone dallo Yacht Club Sanremo e organizzerà il quarto Campionato mondiale L30 per equipaggio, in programma dal 7 al 12 settembre, e terrà a battesimo la prima - facebook.com facebook Ungheria: un mercato di opportunità per le MPMI italiane del food. Nel 2024, l’export Made in Italy in Ungheria nel comparto alimentare e bevande ha raggiunto 474 milioni di euro, confermando il forte legame commerciale tra i due Paesi. Il consumatore u x.com

