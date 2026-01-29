LIVE Italia-Ungheria 1-1 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | poche emozioni in avvio di ripresa
L’Italia e l’Ungheria pareggiano 1-1 nella partita valida per gli Europei di calcio a 5 del 2026. La ripresa è partita senza grandi emozioni, con poche azioni pericolose da entrambe le squadre. Al 8.35, Pulvirenti perde una buona occasione: recupera il pallone in attacco, ma non riesce a concludere a rete. La partita prosegue senza grandi colpi di scena.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.35 Perde l’attimo Pulvirenti che non riesce ad andare al tiro dopo il pallone recuperato in attacco dagli azzurri. 9.11 Murato il tiro di Merlim. Sulla ribattuta arriva Liberti che sbatte a sua volta contro la difesa ungherese. 40 tiri per l’Italia, 22 per l’Ungheria. 9.34 Pulvirenti spizza di testa sul rilancio di Alasztics. Corner per l’Ungheria. 10.33 Largo il tiro di Motta. 12.37 Grande azione dell’Italia con De Oliveira che protegge palla spalle alla porta e poi scarica per Musumeci che arriva a doppia velocità. L’azzurro si accentra ma non riesce a trovare il tiro complice l’uscita di Alasztics 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
