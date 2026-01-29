Questa sera si gioca la partita tra Italia e Ungheria negli Europei di calcio a 5 2026. La partita è ancora in corso, con il punteggio fermo sullo 0-0. Al 14.59, Merlim ha colpito il palo con un tiro di sinistro, dopo aver tentato un destro-sinistro per sorprendere il marcatore. La sfida resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di trovare la rete.

14.59 Alto il tiro con il mancino di Merlim che aveva tentato un destro-sinistro per sorprendere il proprio marcatore. 15.19 Incomprensione tra Merlim e Rossetti. L'Italia aveva recuperato un buon pallone nella metà campo avversaria. 15.52 Pal riceve palla da posizione centrale, se la sposta sul sinistro e va al tiro. Para bene Bellobuono. 16.08 Grande palla recuperata in attacco da Merlim che tenta la conclusione, chiusa bene dall'uscita bassa di Alasztics. 16.47 PALO!!! Tiro da posizione centrale di Rossetti. La conclusione viene parata da Alasztics ma sulla ribattuta arriva Merlim che colpisce in pieno il legno.

© Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 0-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: palo colpito da Merlim

L’Italia scende in campo contro l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026.

Inizia incertezza e tensione a Lignano Sabbiadoro, dove gli azzurri affrontano l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026.

