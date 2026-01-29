LIVE Italia-Turchia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Questa mattina si gioca l’atteso match tra Italia e Turchia negli Europei di pallanuoto femminile 2026. Le azzurre arrivano cariche, dopo aver vinto le prime due partite contro Croazia e Serbia. Tra pochi minuti si alza il sipario sul primo quarto, e i tifosi sono già davanti alle tv per seguire ogni movimento delle giocatrici italiane.

09.42 L'Italia arrivata a questa sfida dopo due vittoria convincenti contro Croazia e Serbia. 09.38 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Turchia valevole per gli Europei di Pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla terza partita. L'Italia dopo il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda tappa dei campionati europei in corso a Funchal 2026 affronta ora la Turchia. Nella partita vinta contro la Serbia Tripletta di Giustini, Marletta e Bianconi. Vittoria facile per il Setterosa si dimostra più preciso in fase difensiva rispetto alla prima sfida con la Croazia.

