Oggi si gioca la terza partita dei campionati europei di pallanuoto femminile. Il Setterosa affronta la Turchia in una gara che può essere decisiva per la qualificazione. La partita si svolge in diretta, con gli occhi puntati sulla squadra italiana che cerca la terza vittoria consecutiva. Tifosi e appassionati seguono ogni movimento, mentre le atlete si sfidano in acqua con determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla terza partita. L’Italia dopo il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda tappa dei campionati europei in corso a Funchal 2026 affronta ora la Turchia. Nella partita vinta contro la Serbia Tripletta di Giustini, Marletta e Bianconi. Vittoria facile per il Setterosa si dimostra più preciso in fase difensiva rispetto alla prima sfida con la Croazia. Decisivo il distacco di 7-0 tra primo e secondo tempo che apre la forbice tra le due rose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della terza vittoria

LIVE Italia-Serbia 17-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria dominante del Setterosa che supera la prima faseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.21 L'Italia si qualifica alla prossima fase, ... oasport.it

Europei, l’Italia supera la Turchia: a Belgrado finisce 19-8Cinquanta giorni dopo il primo raduno il nuovo Settebello debutta all’europeo. Lo fa vincendo con la Turchia 19-8, già battuta dieci anni fa nell’ultimo precedente europeo, sempre qui alla Belgrade A ... liguriasport.com

