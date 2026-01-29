LIVE Italia-Turchia 25-11 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | vittoria con dominio per il Setterosa!

Questa mattina il Setterosa ha conquistato una vittoria netta contro la Turchia nell’ultima partita degli Europei di pallanuoto femminile. La squadra italiana ha dominato dal primo minuto, aggiudicandosi il match senza troppi problemi. La partita si è giocata in diretta e ha tenuto il pubblico incollato allo schermo fino alla fine. Ora gli occhi sono puntati sui prossimi incontri, mentre gli appassionati si preparano a seguire ancora tante emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 11.07 Finisce la prima fase del torneo dell’Italia con tre vittorie: Croazia, Serbia e Turchia battute. Tante tantissime reti delle azzurre in questa partita, ma c’è da fare attenzione alla difesa in vista probabilmente di Grecia e Francia. Oggi si segnalano 5 Ranalli, 4 Cocchiere e Marletta, 3 Bettini, 2 Cergol e Meggiato, 1 Tabani, Leone, Bacelle, Gant, Giustini. Finisce la partita, Italia-Turchia 25-11. 0.20 Gooooooooooool, Marletta su rigore, Italia-Turchia 25-11. 1.01 Goooooooooooool, Marletta in superiorità numerica, Italia-Turchia 24-11. 🔗 Leggi su Oasport.it

