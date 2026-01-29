LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | tra poco al via la sessione pomeridiana

Questa mattina Lewis Hamilton ha provato la SF-26 a Barcellona. Ora, alle 14.06, si prepara a scendere in pista Charles Leclerc per la sessione pomeridiana. La giornata di test prosegue tra attese e prime impressioni, con i piloti pronti a mettere alla prova le nuove monoposto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Tra poco dovrebbe scendere in pista Charles Leclerc dopo che Lewis Hamilton ha testato la SF-26 in mattinata. Red Bull, invece, non parteciperà alla sessione pomeridiana. 14.03 Questo il riassunto della mattinata: Antonelli – 1:17.081 – 90 giri Piastri – 1:18.419 – 48 giri Hamilton – 1:18.654 – 87 giri Lawson – 1:18.840 – 64 giri Pérez – 1:21.349 – 38 giri 14.00 Ben ritornati amici ed amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei test F1. 13.10 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

