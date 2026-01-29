LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel segna il miglior tempo lavoro per Leclerc

Questa mattina a Barcellona si sono aperti i test ufficiali della F1. Russell ha segnato il miglior tempo finora, mentre Leclerc continua il suo lavoro in pista. Alonso si è mostrato felice di essere tornato e di ricominciare a lavorare con la sua squadra. La sessione è ancora in corso e gli sviluppi si susseguono in modo rapido.

15.55 Ecco il video di Alonso Fernando Alonso: "Estoy contento de volver y empezar a trabajar". "La afición siempre está ahí. Son 23 años ilusionados siempre, la verdad que eso lo agradezco mucho". ( @elchiringuitotv ) #F1 #F1Testing pic.twitter.comdMP7NaKO2K — Rubén Canales (@RubCanales) January 29, 2026 15.52 Ecco la conferma di Fernando Alonso. L'Aston Martin proverà a fare qualche giro oggi. Il video impazza sui media, noi stiamo per proporvelo. 15.47 Si migliora Russell che gira ora a 1'16"928. 15.43 Aston Martin dovrebbe scendere in pista nel pomeriggio, lo conferma Fernando Alonso ai media spagnoli.

