LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel impressionante Leclerc in crescita Aston Martin estrema

Questa mattina i team sono scesi in pista per il test di Barcellona, con alcune sorprese. Russell ha impressionato, girando più veloce di molti avversari, mentre Leclerc mostra segnali di miglioramento. L’Aston Martin si conferma tra le vetture più estreme di questa sessione. Norris ha commentato che la vettura è un po’ più lenta in curva, ma i dati ufficiali arriveranno più tardi. La giornata promette ancora molte novità e prove importanti in vista della prossima stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Vi riportiamo le parole di Lando Norris ai microfoni di F1: " É un po' più lenta in termini di velocità in curva. In termini di accelerazione e velocità in rettilineo, probabilmente sembra più veloce rispetto all'anno scorso, bisogna capire un po' di più dalla batteria, dalla power unit ". Lando Norris on the 2026 car: "it's a bit of a step slower in terms of cornering speeds. in terms of acceleration and straight line speed, it probably feels quicker than it did last year .. you have a bit more to understand from the battery, the power unit" #F1Testing #F1 pic.

