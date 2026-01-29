LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | quarta giornata torna la Ferrari sulla pista catalana

Oggi si svolge la quarta giornata dei test collettivi a Barcellona, dove i team di Formula 1 si preparano per il Mondiale 2026. Torna la Ferrari sulla pista catalana, con le squadre che continuano a spingere sui nuovi prototipi e a raccogliere dati importanti. La giornata è iniziata con l’obiettivo di migliorare i tempi e risolvere alcuni problemi tecnici, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in vista dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-4 dello shakedown al Montmelò vedrà i l ritorno della Ferrari in pista, che ieri ha deciso di non girare nella programmazione particolare prevista per queste prove. Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista, non a caso nel primo giorno causa pioggia hanno girato solamente la Rossa e la Red Bull.

