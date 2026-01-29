LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Mercedes e Ferrari accumulano chilometri

Questa mattina a Barcellona le scuderie Mercedes e Ferrari continuano a spingere sui rispettivi test. La Ferrari ha già percorso oltre 50 giri, mentre Hamilton sta affrontando un buon ritmo. La giornata di prove prosegue con i team concentrati a migliorare le monoposto in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Ferrari nel frattempo dovrebbe aver già superato la barriera dei 50 giri percorsi sin qui in mattinata da Hamilton. 11.20 Arrivano nuove immagini dal Montmelò (fonte: SoyMotor.com), con la Mercedes di Antonelli seguita dalla McLaren di Piastri in curva 10. Piastri Antonelli ¡Hay ‘persecución’ en pista! Mirad que cerquita está el australiano del piloto de Mercedes Unos cuatro segundos por detrás aparece el McLaren, tras el paso de Antonelli #F1 #F1Testing pic.twitter.comsCZlXzJXln — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 29, 2026 11.15 Di seguito la classifica aggiornata del day-4: 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Mercedes e Ferrari accumulano chilometri Approfondimenti su Test Barcellona 2026 LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: scatta il Day-2! Esordio per Ferrari, McLaren e Verstappen, riposa Mercedes Questa diretta aggiorna in tempo reale lo svolgimento del Day-2 dei test di Formula 1 a Barcellona nel 2026, con l’esordio di Ferrari, McLaren e Verstappen. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: comincia la sessione pomeridiana, Mercedes impressiona Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Test Barcellona 2026 Argomenti discussi: Si pianta Lindblad, bandiera rossa: Day-3 LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Mercedes e Ferrari accumulano chilometriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07 Ferrari e Mercedes stanno macinando chilometri su chilometri a Barcellona. Hamilton e Antonelli hanno già ... oasport.it F1. Nel grande giorno del debutto di Aston Martin a Barcellona, Lewis Hamilton si gira. Ecco come sta andando il Day 4 dei test prestagionali 2026Ecco come sta andando la quarta giornata di test prestagionali 2026 della Formula 1 a Barcellona, l'occasione in cui debutta l'Aston Martin AMR26 di Adrian Newey ... automoto.it Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne - facebook.com facebook Test a Barcellona, Antonelli il più veloce nella terza giornata. Tanti giri per le Mercedes, esordio per la nuova McLaren con Norris #ANSAmotori #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.