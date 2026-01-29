LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc inizia il suo lavoro in pista buon impatto per Russell

Oggi a Barcellona si svolgono i test ufficiali di Formula 1. Charles Leclerc ha già iniziato a girare in pista, mentre George Russell mostra un buon passo. La sessione è appena partita e gli appassionati attendono i primi tempi per capire le prestazioni delle monoposto. Seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Siamo in attesa di conoscere i primi tempi di Leclerc. 15.07 Russell ha segnato quindi un tempo solo di un decimo più lento rispetto a Kimi Antoneòlli. 15.03 Intanto arriva un dato da Russell. Il britannico ha girato in 1'17"167, secondo miglior tempo di giornata. 14.58 La situazione ad 1 ora dall'inizio della sessione pomeridiana è la seguente. In pista è sceso solo Charles Leclerc. Non si conoscono al momento i tempi del monegasco 14.53 La pista ora sembra essere nuovamente vuota. 14.49 Queste, intanto, sono le parole di Lawson al termine della sessione mattutina (Fonte: motorsport.

