LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Antonelli piazza il miglior tempo davanti a Hamilton

Questa mattina, alla fine della seconda ora dei test a Barcellona, Antonelli ha segnato il miglior tempo davanti a Hamilton. La pista è ancora calda e le squadre lavorano sodo per affinare le monoposto prima dell’inizio del campionato. I piloti spingono forte, cercando di ottenere dati utili e migliorare le proprie prestazioni. La giornata promette altri sorprese e cambi di leadership.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 Si sta per chiudere la seconda ora del Day-4 dei test di Barcellona. La sensazione è che nel pomeriggio vedremo davvero 4 ore importanti. Sarà in azione anche Aston Martin vedremo time attack e long run di grandissimo interesse. 10.50 Oltre al miglior tempo attuale, Andrea Kimi Antonelli ha già messo a segno 31 giri con la sua W17. Il pilota bolognese sembra avere approcciato alla nuova stagione davvero nella giusta maniera, coadiuvato da una vettura quanto mai interessante. 10.45 Andrea Kimi Antonelli chiude un giro in 1:17.9 e sale in vetta alla classifica odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Antonelli piazza il miglior tempo davanti a Hamilton Approfondimenti su Test Barcellona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton in pista come Antonelli. Corsa contro il tempo per Verstappen… La giornata di test a Barcellona si anima con Hamilton che si mette in pista come Antonelli. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton va in testa-coda ma è il più veloce davanti ad Antonelli Questa mattina a Barcellona i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Test Barcellona Argomenti discussi: Si pianta Lindblad, bandiera rossa: Day-3 LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton va in testa-coda ma è il più veloce davanti ad AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Prosegue il lavoro in pista. Per il momento il meteo vede ancora cielo coperto a Barcellona con la ... oasport.it Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: torna in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc, Aston Martin debuttaLa diretta del quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: in pista c'è anche la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante ... fanpage.it Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne - facebook.com facebook Test a Barcellona, Antonelli il più veloce nella terza giornata. Tanti giri per le Mercedes, esordio per la nuova McLaren con Norris #ANSAmotori #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.