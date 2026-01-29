LIVE Alle 21 Maccabi Tel Aviv-Bologna | le ultime sulla sfida dei rossoblù contro gli israeliani

Questa sera alle 21, Bologna affronta il Maccabi Tel Aviv in trasferta, sul campo neutro di Backa Topola, in Serbia. I rossoblù cercano una vittoria nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, mentre gli israeliani vogliono consolidare il primo posto del gruppo. La partita si gioca in un ambiente caldo, con le due squadre che si preparano a dare tutto per ottenere i punti fondamentali.

(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano. (4-3-3): Melika; Asante, Heitor, Shlomo, Revivo; Sissokho, Shahar, Peretz; Andrade, Abu Farkhi, Varela. All. Roman. Si giocherà sul neutro di Backa Topola, in Serbia. Impegno sulla carta agevole per i ragazzi di Italiano, che si trovano al 12° posto con Paok, Stoccarda e Celta Vigo con 12 punti, contro la formazione israeliana che ha appena un punto ed è matematicamente eliminata, oltre ad avere peggior attacco e difesa con due gol all'attivo e diciannove subiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera la Bologna scende in campo in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv, in una sfida che si gioca sul neutro di Backa Topola, in Serbia.

Europa League, alle 21 Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-BolognaRoma, Angeliño torna tra i convocati dopo una lunga assenza Gasperini convoca Angeliño per la trasferta di stasera della Roma contro il Panathinaikos. José Angel Esmorís Tasende, l’anno scorso protago ... msn.com

Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna LIVE dalle 21Segui in diretta Maccabi Tel Aviv-Bologna, ultima giornata della fase a campionato di Europa League ... msn.com

Maria Pia Timo. . 29-1-26 Europa League Maccabi Tel Aviv - Bologna FC - facebook.com facebook

In occasione della partita di UEFA Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, in programma il 29.1.2025 a Backa Topola (Serbia), si raccomanda di attenersi alle indicazioni delle Autorità locali. Per casi di grave emergenza, numeri utili qui ambbelgrad x.com