L' ipocrisia del Pd e le amnesie sugli islamici alla Camera

Domani alla Camera è previsto un incontro dal titolo " Remigrazione e Riconquista ", che fa seguito alla deposizione della proposta di legge ed è strumentale per lanciare la campagna di raccolta firme di iniziativa popolare per attuare il "programma nazionale di remigrazione", il che significa avere un approccio più pragmatico e aggressivo sui rimpatri dei migranti nei loro Paesi di origine. È previsto l'intervento di Luca Marsella, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari e Jacopo Massetti, legati ai movimenti di destra radicale del Paese. La sinistra è immediatamente insorta, dal Pd ad Avs si sono alzate le voci dei parlamentari che vogliono contrastare l'iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Remigrazione Riconquista

Giovedì 15 gennaio 2026, la Camera dei deputati voterà sulla risoluzione che ratifica la proroga degli aiuti all'Ucraina.

L'intervento di Giorgia Meloni alla Camera ha messo in evidenza le divisioni all'interno del campo largo sulla gestione degli asset russi.

Ultime notizie su Remigrazione Riconquista

