L’intesa Ue-India è uno schiaffo alla realtà

L’accordo tra Unione Europea e India ha fatto parlare subito di sé. Mette in evidenza come l’Europa continui a puntare sui mercati esterni, anche se la globalizzazione si sta ridimensionando. Invece di rafforzare l’economia interna, l’UE sceglie di aprire nuove frontiere commerciali, come se questa fosse la strada giusta. La realtà, però, dice che questa strategia potrebbe non portare i risultati sperati e rischia di spingere l’Europa ancora più verso il declino.

Con l’accordo di libero scambio, l’Unione cerca di perpetuare quel modello fallimentare che ci ha condannato al declino: invece di constatare la fine della globalizzazione e puntare sui consumi interni, come suggerisce perfino Draghi, cerca mercati di sbocco. La specialità della casa dell’Unione europea, in qualsiasi campo, è il rifiuto della realtà. O, elemento complementare, il prevalere ottuso dell’ideologia. Difficile trovare altre parole di fronte a una burocrazia che, nonostante i numerosi e inequivocabili segnali sulla fine della terza globalizzazione, insiste con anacronistici (e suicidi) accordi di libero scambio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’intesa Ue-India è uno schiaffo alla realtà Approfondimenti su Ue India Accordo Con l’intesa India-Ue rischiamo l’invasione di tè, riso e tessuti. Ridono vino e chimica La firma di un accordo tra India e Unione Europea preoccupa l’Italia. Accordo Ue-India, firmata l’intesa commerciale: “Abbiamo fatto la storia”. Dazi ridotti e vantaggi per i produttori europei L’intesa commerciale tra Unione Europea e India rappresenta una tappa importante dopo due decenni di negoziati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ue India Accordo Argomenti discussi: Accordo Ue-India, von der Leyen: Storia di due giganti. Auto, agricoltura, difesa: cosa prevede l'intesa; Accordo Ue-India: svolta geopolitica e diritti irrisolti; Dazi giù e scambi su: cosa prevede l’intesa UE-India; Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e India. Ecco l'intesa commerciale Ue-India, settore per settoreL'India concederà all'Ue riduzioni tariffarie che nessun altro suo partner commerciale ha ottenuto, migliorando notevolmente l'accesso al mercato interno. L'intesa coprirà un mercato di 2 ... ilmessaggero.it Accordo Ue-India, von der Leyen: «Storia di due giganti». Auto, agricoltura, difesa: cosa prevede l'intesaDopo vent’anni di negoziati è stato chiuso l’accordo di libero scambio «più grande di sempre»: cosa è stato deciso ... corriere.it La lungimiranza della politica del Governo Meloni nell’Accordo con l’Unione Induista Indiana theglobalnews.it/2026/01/28/la-… Votata, al Senato, la modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Sa x.com L’intesa con l'Ue segna l’eliminazione di tariffe all’importazione. Il governo indiano spinge anche sull'elettrico, con un piano di incentivi per acquisti e infrastrutture da 1,4 miliardi di dollari - facebook.com facebook

