Linea Bergamo-Milano un’altra giornata da dimenticare fra ritardi e treni soppressi Il Pd chiama in causa Trenord e l’assessore Lucente

Oggi i pendolari della linea Bergamo-Milano hanno affrontato un’altra giornata difficile. Molti treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi, creando disagi e confusione tra chi si sposta ogni giorno. La situazione si ripete ormai da settimane, e i cittadini chiedono risposte chiare alle autorità. Il Pd punta il dito contro Trenord e l’assessore Lucente, accusandoli di non fare abbastanza per migliorare il servizio. La tensione tra chi utilizza i treni e chi dovrebbe garantire il trasporto cresce di giorno in giorno.

Bergamo, 29 gennaio 2026 – Un’altra giornata di grande difficoltà sulla rete ferroviaria regionale, con diversi treni cancellati in particolare sulla linea Milano-Bergamo. A denunciarlo sono i due consiglieri regionali del Partito Democratico Davide Casati e Simone Negri. “Già dalle prime ore della giornata di oggi, 29 gennaio, siamo stati sommersi da segnalazioni di cittadini che si stavano recando al lavoro o a scuola e si sono trovati letteralmente a piedi – riferisce il consigliere Davide Casati – con treni nella fascia più delicata, quella fra le 7 e le 8, soppressi, e (Bergamo-Milano delle 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina i pendolari che viaggiano tra Bergamo e Milano si sono trovati di nuovo nel caos.

Oggi, giovedì 8 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano a causa di un guasto tecnico.

Linea Bergamo-Milano, un’altra giornata da dimenticare fra ritardi e treni soppressi. Il Pd chiama in causa Trenord e l’assessore LucenteLa mattina di oggi, 29 gennaio, contrassegnata da attese e corse cancellate. I consiglieri Dem Casati e Negri presenteranno un’interpellanza all’assessore ai Trasporti Lucente per chiedergli di rivede ... ilgiorno.it

Linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi per un «guasto alla stazione di Treviglio Ovest»Altra mattinata di disagi per i pendolari. Il malfunzionamento riparato dai tecnici di Rfi ... bergamo.corriere.it

