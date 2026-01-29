L' impegno civile come dovere | la politica regionale piange Peppino Giorgini

La politica marchigiana piange la scomparsa di Peppino Giorgini, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Giorgini aveva 59 anni ed era molto conosciuto nella zona di San Benedetto del Tronto. La notizia ha colpito gli esponenti locali, che ricordano un uomo impegnato sul fronte civile e politico. La sua morte lascia un vuoto tra chi l’ha conosciuto e lavorato con lui.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La galassia dei 5 Stelle e il mondo della politica marchigiana sono in lutto per la scomparsa di Giuseppe Giorgini, noto a tutti come Peppino, ex consigliere regionale del M5s dal 2015 al 2020. L'uomo è venuto a mancare nelle scorse ore a seguito di una malattia con cui.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Peppino Giorgini Falconara piange il dottor Giuseppe Bramucci: addio a un medico stimato, protagonista dell'impegno civile e sportivo Falconara perde il dottor Giuseppe Bramucci, medico stimato e figura di riferimento nel territorio. Referendum sulla giustizia, nasce il comitato 'Avvocati per il sì': "Non una bandiera politica, ma un dovere civile" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Peppino Giorgini Con profondo dolore ho appreso della scomparsa di Peppe (Peppino) Giorgini. Peppe è stato una presenza autentica e generosa nella nostra comunità: una persona capace di farsi voler bene, sempre pronta all'ascolto e vicina agli altri con semplicità e rispet - facebook.com facebook Morto a 72 anni ex consigliere regionale del M5s Peppe Giorgini. Ruggeri: "pilastro di passione civile, coraggio e coerenza nella vita politica" #ANSA x.com

